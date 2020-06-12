İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
12.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:18
İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 39 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA