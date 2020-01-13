İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki operasyonda 525 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

13.01.2020 07:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 07:22
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'in ilçesindeki operasyonda 525 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A. ve M.K.'nın satmak için esrar temin ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bir otelde kayıt yaptırmadan konakladığını belirleyen ekipler, otel odasında yaptıkları aramada, 525 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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