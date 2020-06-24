İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davasında karar çıktı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davasında karar çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçen yıl yapılan ve Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonu davasında karar çıktı
24.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:13

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçen yıl yapılan ve Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Kovid-19 salgını nedeniyle duruşmaya getirilmedi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Yasin Yaşasın'ın avukatı, polis tutanağını kabul etmediklerini, huzurda dinlenen polis memurları ile tutanakların birbirleri ile çelişkili olduğunu savunarak, "Uyuşturucuların yakalandığı araç müvekkile ait değildir. Müvekkilin sağlık durumu kötüdür. Tahliye talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Adem Çolak'ın avukatı da "Müvekkilin tek suçu Yasin Yaşasın'ın akrabası olması ve uzun süreli sigortalı çalışanı olmasıdır, onun dışında hiçbir delil yoktur. Müvekkil Yaşasın'ın 'git Aliağa'daki depodan bitki tohumlarını getir' demesi üzerine bu emri yerine getirmek için gitmiştir, sonra yoldaki çevirmede resmi polis memurlarını görünce durmuştur. Müvekkil taşıdığı torbaların tohum olduğunu bilmektedir. Yaşasın kendisine bu şekilde söylemiştir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık, eski Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun avukatı da müvekkilinin uyuşturucuları yakalatan kişi olduğunu savunarak, hakkında etkin pişmanlık ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyesini talep etti.

Sanıklar da son savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, firari bir sanığın dosyasının ayrılmasına, eski Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanığın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 900 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, 3 sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 16 sanığın da beraatine karar verdi.

Heyet, 2 sanık hakkında da daha önceden uyuşturucu kullanımı suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildiğini bildirerek, mevcut davanın düşürülmesine ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verdi.

Ceza alan sanıklar "örgüt kurmak" suçundan beraat etti.

Süreç

Aliağa ilçesinde 9 Ocak 2019'da düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek yakalanmıştı.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.

Polis kamerasına yansıyan operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.

7'si tutuklu 30 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgütte yönetici veya üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarıyla dava açılmış, 1 sanığın dosyası daha sonra ayrılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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