İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satanlara yönelik 12-18 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 476 gram esrar ve skunk, 190 gram metamfetamin, 44 gram kokain, 107 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 21 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 2 bin 226 uyuşturucu hap, 6 kök kenevir, 3 kilo 900 gram GHB adlı kimyasal sıvı, bir ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 23 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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