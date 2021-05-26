İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'de polisin 3 Mayıs ile 23 Mayıs arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 146 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İzmir'de polisin 3 Mayıs ile 23 Mayıs arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 146 şüpheliden 51'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 03-23 Mayıs arasında bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 10 kilo 135 gram esrar, 499 kök Hint keneviri, 41 ekstazi, 439 gram kokain, 141 gram sentetik kannabinoid, 101 gram eroin, 1179 gram metamfetamin, 5 bin 993 sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca 13 hassas terazinin yanı sıra aramalarda bulunan 8 tabanca, 2 tüfek,12 şarjör, 232 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 105 bin 720 liraya el kondu.

Yakalanan 146 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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