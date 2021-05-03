İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik hafta boyunca bir dizi operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin bulundu.
Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin