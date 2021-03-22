İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:29
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 242 gram esrar ve skunk, 167 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 153 kök kenevir, 337 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 318 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 15 uyuşturucu hap, 123 gram sihirli mantar, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 915 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı, 71 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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