İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince 13-21 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince 13-21 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na ekipleri, Bayındır, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisi üzerine 13-21 Eylül'de harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda; 109 kilo kubar esrar, 13 bin 508 kök Hint keneviri, 42 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 6 ay tüfeği, 122 av fişeği, 1'i ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek şarjörü, 41 tabanca fişeği, 1 işlemeli balta, 2 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Operasyonlarda 63 kişi, gözaltına alındı.

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI

İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Rüya Tabirleri
Spor Mario Balotelli Alex Teixeira
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mustafa Demir Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 63 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 23:13:55. #1.11#