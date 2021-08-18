İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de son 2 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İzmir'de son 2 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 91 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 02 - 15 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 26'sı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 29'u adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 12 kök Hint keneviri, 1 kilo 810 gram skunk, 10 bin 968 uyarıcı hap, 135 gram bonzai, 1 kilo 17 metamfetamin, 5 gram kokain, 6 bin 415 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi, 3 tabanca, 5 tüfek, 146 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 170 lira ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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