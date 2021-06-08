İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 31 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında bir çok adreste operasyon ve uygulama gerçekleştirdi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 658 gram esrar-skunk, 26 bin 161 gram sentetik kannabinoid, 137 kök kenevir bitkisi, 387 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, bin 326 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon ve uygulamalarda olaylarla ilgili 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı