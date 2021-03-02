İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:36
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 zanlıdan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 22-28 Şubat haftasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 232 gram esrar, 7 gram kokain, 24 kök Hint keneviri, 91 gram sentetik uyuşturucu, 91 gram metamfetamin, 39 uyuşturucu hap, 13 bin 52 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 tüfek, 17 fişek ile 465 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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