İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 786 gram esrar ve skunk, 43 gram kokain, 3 bin 610 captagon, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 545 gram metamfetamin, 301 ectasy, 2 bin 783 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 867 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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