İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 22-28 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 474 gram esrar ve skunk, 522 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 87 gram eroin, 193 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 59 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 17 uyuşturucu hap, 48 captagon, 1 ruhsatsız tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 8 bin 990 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel