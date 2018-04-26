İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonlarına 19 Tutuklama

İZMİR'de son bir haftada, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 63 ayrı operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik son bir hafta içinde 63 operasyon düzenledi. Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca, Karşıyaka ve Bornova'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı, 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde 623 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 80 uyuşturucu hap, 140 gram kokain, 3 bin 20 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca şarjörü, 29 tabanca fişeği, 8 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 19'u tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

- İzmir