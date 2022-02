İZMİR'DEKİ UKRAYNALILARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İZMİR (DHA) - İZMİR Ukraynalılar Derneği üyeleri, ülkelerinin Rusya'yla süren geriliminde vatanlarına desteklerini göstermek için basın açıklaması yaptı. Uzakta da olsalar her zaman vatanlarının yanında olduklarını belirten Dernek Başkanı Olena Özbek, " Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği nedeniyle dost ve komşu Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin kuzey komşuları Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sürerken, İzmir Ukraynalılar Derneği, bugün Gündoğdu Meydanı'nda bir arayla gelerek açıklama yaptı. Türk ve Ukrayna dostluğunun öne çıkarıldığı etkinliğe 30 kişi katıldı. Türkler de etkinliğe destek verdi. Basın açıklaması öncesi Türkiye ve Ukrayna bayrakları açıldı. Her iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından basın açıklamasını İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, yaptı. Özbek, vatanları Ukrayna'ya destek olmak için Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de toplandıklarını belirtip, "Ukraynalıyız. Tüm insanlar gibi özgür, hayatı seven, saygı yoluyla iletişim kurmayı seçen bireyleriz. Çocuklarımıza, insanlığı temel alan dostluğu öğretmek istiyoruz. Buna da önce kendimizden başlıyoruz. Ukrayna, biz seninleyiz. Yanınızdayız. Nerede olursak olalım biz, Ukraynalıyız. Nerede yaşarsak, yaşayalım her zaman vatanımızın yanındayız. Burada, saygı değer Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine değinmek istiyoruz; 'Dünyada ve dünya milletleri arasında huzur, açıklık ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.'

En uzakta zannettiğimiz bir olayın bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve her milleti bunun bir organı saymak gerekir. Milletlerin arasındaki barış tüm insanoğlunun uyumunu ve dengesini sağlar. Hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Hep birlikte genç nesillerin geleceğini inşa ediyoruz. Bugün, İzmir ve Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar olarak, ülkemizin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için dost ve komşu Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından topluluk sessizce dağıldı.