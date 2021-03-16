İzmir'deki trans birey cinayetinde 3 tutuklama
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İzmir'deki trans birey cinayetinde 3 tutuklama

16.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:06
İzmir'deki trans birey cinayetinde 3 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Mira Güneş takma isimli trans birey Kadir Yüksel cinayeti ile ilgili, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Mira Güneş takma isimli trans birey Kadir Yüksel cinayeti ile ilgili, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü 23.45 sıralarında Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel'i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Yüksel'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen 4 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, T.T., M.İ., S.G. ve L.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorguları ve işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden T.T., M.İ. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'deki trans birey cinayetinde 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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