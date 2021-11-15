İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi yönüne ilerleyen S.U. (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseriyle Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İ.
KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi yönüne ilerleyen S.U. (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseriyle Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İ.O'nun kullandığı 35 TBA 69 plakalı hafif ticari araç, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağında çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve beraberindeki F.E. yaralandı. Yaralı sürücü, araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.
Sürücü İ.O, sıkıştığı araçtan AKS 110 ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri