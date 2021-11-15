İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi yönüne ilerleyen S.U. (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseriyle Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İ.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi yönüne ilerleyen S.U. (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseriyle Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İ.O'nun kullandığı 35 TBA 69 plakalı hafif ticari araç, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağında çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve beraberindeki F.E. yaralandı. Yaralı sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.O, sıkıştığı araçtan AKS 110 ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

 Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı

Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title