İzmir'de trafik kurallarına uymayan 24 bin 508 sürücüye ceza - Haberler
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İzmir'de trafik kurallarına uymayan 24 bin 508 sürücüye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de trafik kurallarına uymayan 24 bin 508 sürücüye ceza

İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 24 bin 508 sürücüye idari para cezası kesildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 24 bin 508 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-7 Kasım arasında il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridi ihlali, hız ihlali, yayaların geçişine öncelik vermemek, tonaj sınırının aşılması, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan 24 bin 508 sürücüye cezai işlem uygulandı. - İZMİR

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