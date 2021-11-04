İzmir'deki trafik denetimlerinde 18 bin 261 sürücüye ceza uygulandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 18 bin 261 sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 25-31 Ekim arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde; drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, emniyet şeridi ihlali, hız ihlali, yayaların geçişine öncelik vermemek, tonaj sınırının aşılması, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan 18 bin 261 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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