İzmir'deki trafik denetimlerinde 17 bin 603 sürücüye ceza uygulandı - Haberler
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İzmir'deki trafik denetimlerinde 17 bin 603 sürücüye ceza uygulandı

İzmir'deki trafik denetimlerinde 17 bin 603 sürücüye ceza uygulandı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 603 sürücüye idari para cezası kesildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 603 sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 10-16 Ocak arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde; drift, makas atmak, abartı egzoz kullanmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridi ihlali, hız ihlali, yayaların geçişine öncelik vermemek, tonaj sınırının aşılması, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, korsan taşımacılık, fazla yolcu taşımak, yasak park, kırmızı ışık ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 17 bin 603 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, İzmir, Güncel, Haber

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