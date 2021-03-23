İzmir'deki terör operasyonuna 2 tutuklama

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen cumartesi günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanla kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN