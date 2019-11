İzmir'deki tek kadın off-road pilotu: Takla atıyorum ama pes etmiyorum

26.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:43

İZMİR'de yaşayan tek kadın off-road pilotu Sena Çivi (22), off-road'un erkek sporu olarak algılandığını belirterek, "Zaman zaman frenim patlıyor, takla atıyorum, aracımı yan deviriyorum ama pes etmiyorum. Sürüşünüze güveniyorsanız ve pratik çözümler üretebiliyorsanız direksiyon başına geçince kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mütercim- tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisi Sena Çivi, off- road pilotluğu yapıyor. Derslerinden geriye kalan zamanlarda profesyonel olarak ulusal yarışlara katılan Çivi, ağabeyi ve babasının ardından bir aile geleneği haline gelen spora devam ediyor. Off-road yarışlarına 4 yıl önce pilot olarak katılmaya başladığını söyleyen Çivi, "Aracımın bozulduğu, takla attığım ve frenimin patladığı çok oldu. Bir kere uçurumdan aşağı uçmamak için tepeye çıktım ve aracı yan devirdim. Bu spor zor ama adrenalini oldukça yüksek ve keyifli olduğu için her şeye değer. Türkiye'de off-road denince kadın pilot sayısı parmakla sayılacak kadar az. Bu spor bir erkek sporu olarak görülüyor. Bu algının değişmesi gerekiyor. Sürüşünüze güveniyorsanız ve pratik çözümler üretebiliyorsanız direksiyon başına geçince kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA

AİLE GELENEĞİSpora ağabeyi sayesinde başladığını söyleyen Sena Çivi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağabeyim Denizli'deki ilk off-road kulübünü kurmuştu. Onunla birlikte ulusal yarışlara katılıyordum. Sonrasında off-road aracımızla babamla birlikte yarışlara katılmaya başladık. Daha sonra co-pilotluktan pilotluğa geçmek istediğime karar verdim. 4 yıl önce ilk defa tek başıma pilot olarak yarışlara katılmaya başladım. Yarışa başlandığı zaman araçlar 2 dakika aralıklarla hareket ediyor ve bazı durumlarda diğer araçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hem etapları hem de diğer araçları geçmek zor oluyor. Tüm zorluklarına rağmen bu spor bana son derece keyif veriyor. İlk start çizgisindeki adrenalin anlatılamaz bir şey. Yarışlarda kesinlikle iddialıyım. Bundan sonra mesleğimin yanında bu sporu hobi olarak ilerletmeyi düşünüyorum. Şu anda Smyrna Off-Road ve Doğa Sporları Derneği'nin bir üyesiyim ve antrenmanlarımızı aktif olarak sürdürüyoruz. Bu sporu herkese tavsiye ederim çünkü adrenalin ve zevki bambaşka.""OTOMOBİL SPORLARI TEHLİKELİDİR"Smyrna Off-Road ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Gürkan Yıldırım ise "Sena'dan önce ailesiyle tanışmıştım. Onu kulübümüze aldık ve eğitim vermeye başladık. Bu spor erkek egemen bir spor gibi görünen ama şu anda kadınların pozitif ayrımcılığa sahip olduğu bir spor. Elimizden geldiğince Sena'yı önümüzdeki sezona hazırlıyoruz. Sena bu sporda iyidir ve kendini giderek geliştiriyor. Bu spor, otomobil sporları içinde zor bir spordur. Biraz kaba, sert, insanı yoran ve aracın içindekine zarar veren bir spordur. Bu sporu yapan kişinin fiziksel olarak epey beceriye sahip olması gerekiyor. Bu sporda rekabet var ancak rekabetin dışında çok büyük dostluklar oluşuyor. Otomobil sporlarının bir numaralı yazılmamış kuralı, otomobil sporlarının tehlikeli olduğudur. Araçlarımız her ne kadar güvenlik önlemleri konusunda kasklar, tulumlarla donatılmış olsa da kaza sırasında tehlikesi yüksektir. Gençlerimizi öncelikle bu bilince sahip olmaları konusunda eğitmeye çalışıyoruz. Araçların güvenlik önlemleri alınıyor ancak öncelikle pilotun tedbirli olması gerekiyor. Tedbirli bir pilot için tehlike neredeyse sıfırdır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Off- road araçlarından genel detay görüntülerSena Çivi off- road aracını kullanırken görüntüsüAraç içinden yol görüntüsüSena Çivi ile röportajGürkan Yıldırım ile röportajMuhabir anonsuHaber: Hande NAYMAN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,