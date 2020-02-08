İzmir'deki tarım fuarında üç günde 680 milyon dolarlık iş hacmi gerçekleşti

08.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:54

Türkiye 'nin en büyük, Avrupa'nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı devam ederken, yapılan görüşmelerde üç günde 680 milyon dolarlık iş hacmi gerçekleştiği, fuar sonunda ise iş hacminin 700 milyon doları aşacağı duyuruldu.Fuarı üç günde toplam 296 bin 511 kişi ziyaret ettiği de açıklandı.

6-9 Şubat tarihleri arasındaki Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturan Agroexpo Fuarı'nın, 3 gün içinde 70'i aşkın ülkeden gelen yabancı alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi. Kaydını yaptıran yerli katılımcı firmaları, Orion Fuarcılık A.Ş. tarafından oluşturulan ikili görüşme alanında binlerce yabancı iş insanı ile iş birliği yapma olanağı bulduğu da ifade edildi. Bu alanda ilk üç gün içinde 680 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirildiği, 4 günde fuarın öngörülen 700 milyon dolarlık iş hacmini de aşacağı vurgulandı.

FUARI 3 GÜNDE 296 BİN 511 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Fuarın beklentinin üzerinde ziyaretçi ağırladığı bildirildi. İlk üç günde 296 bin 511 kişi tarafından ziyaret edilen Agroexpo Fuarı; 2020 Traktör Lansmanı, Ağır Abiler Yarışıyor ve Genç Çiftçiler Yarışıyor yarışmaları, Tarım Makineleri İnovasyon Sunumu ve Traktörle Penaltı yarışması; panelleri, seminerleri ve etkinlikleri düzenlendi.

"193 ÜLKEYE 1827 TARIMSAL ÜRÜN İHRAÇ EDİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Şubat'ta yapılan resmi açılış töreninde; Agroexpo sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, fuarın yerli ziyaretçilerin yanı sıra pek çok yabancı ziyaretçiye de ulaşma imkanı sağladığını vurgulamıştı.Bakan Pakdemirli, "Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip oluyorlar. Yine düzenlenecek seminer ve toplantılar neticesinde tüm firmalar, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatı da yakalıyorlar" diye konuşmuştu. Türkiye'nin tarımsal ihracatının 2002'de 3,8 milyar dolar iken geçen yıl bu rakamın 4,7 kat artarak 18 milyar dolara çıktığını ifade eden Pakdemirli, 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç edildiğini bildirmişti.

Kaynak: DHA

- İzmir