İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
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İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki, yaklaşık 1800 yıllık Roma hamamı kalıntılarının olduğu alanın, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki, yaklaşık 1800 yıllık Roma hamamı kalıntılarının olduğu alanın, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere ihaleye çıkarılacağı bildirildi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, alanın hem turizme kazandırılacağını hem de tarihi mirasın korunarak sergileneceğini söyledi.

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 2015 yılında bir iş merkezinin yenilenmesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan yaklaşık 1800 yıllık Roma hamamı ve tarihi okulun kalıntılarının bulunduğu alan, seyir teraslarıyla ziyarete açılmak üzere 35 yıllığına 'restore et-işlet-devret' yöntemiyle ihaleye çıkarılacak. Etrafı çevrilen, ancak su ve yosunlarla kaplandığı için 2015 yılından bu yana sazlık haline gelen alan için 24 Mayıs'ta saat 14.00'te ihale yapılacağı bildirildi.

Alanın turizme kazandırılacağını anlatan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, 1950'li yıllarda Kaptan Mustafa Paşa İş Hanı olarak düzenlenen yerin 2015 yılında yenisinin yapılmak üzere yıkıldığını kaydetti. Yıkılınca altından 2'inci yüzyıla ait Roma hamamı, cimnastik salonları ve dükkanların kalıntılarına rastlandığını ifade eden Ataseven, "Bu kazı çalışmaları yapılırken koruma kurullarımızdan izin alınıyor ve çalışmalar müzenin denetiminde yapılıyor. Burada bizim için çok önemli ve tarihi değeri olan bir Roma hamamı çıktı. O zamanlar liman hemen bu hamamın yanına kadar geliyordu. Gemilerden gelenler şehre girmeden önce hamamlara girermiş. Buranın en önemli özelliği de Kemeraltı Çarşısı'na çok yakın olması. Bizim ticari bir kaygımız yok. Olsaydı 13 bin 600 metrekare kapalı alanımız vardı. Biz şu an bundan vazgeçiyoruz ve buraya sadece 2 bin 800 metrekare alanda, trafonun üstüne çelik konstrüksiyon ile seyir terası ve kafeler yapacağız. Burasını eski haline getireceğiz ve restorasyonu yapılacak" dedi.'AMAÇ RESTORASYONU ASLINA UYGUN TAMAMLAMAK'Kentin tarihi mirasına önemli bir yer kazandıracaklarını belirten Ataseven, alanın hem turizme kazandırılacağını hem de tarih mirasın korunarak sergileneceğini söyledi. Amaçlarının aslına uygun olarak restorasyonu tamamlamak olduğunu anlatan Ataseven, şöyle konuştu: "Tamamı 2 bin 800 metrekare kapalı alan seyir terası olarak kullanılacak. 24 Mayıs'ta saat 14.00'te ihalesi yapılacak. Restore et-işlet-devret mantığıyla yapılacak. İhale 35 yıllığına yapılacak, 2 yıl inşaat süresi öngörülüyor. Kafe ve seyir terasının aylık kirası 10 bin lira şeklinde olacak. Faaliyete geçtikten sonra vakıfa ödenecek aylık kiranın 100 bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar ihaleye çıkış rakamlarıdır. İhalenin sonucunu bilemiyoruz. Kamuoyunda burası çok tartışıldı. Biz burayı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak turizme kazandıracağız. Asıl amaç ticari kaygılar değildir. Tam tersine burayı nasıl turizme açabiliriz ve aslına uygun bir şekilde restorasyonu yapılabilir bunun peşindeyiz. Kalıntıların üzerinde asla bir yapılaşma söz konusu değildir. Üstüne cam örteceğiz, bir kısmı açık kalacak. Eser güzel şekilde turizme kazandırılacak. Kenarlarda kafeler olacak. Bir kısmı da sadece seyir alanı olacak. Trafo altta kalacak. Güzel bir eserin ortaya çıkarılmasını amaçlıyoruz." Yer tesliminden itibaren 2 yıl inşaat süresi olduğuna dikkat çeken Ataseven, "Bu iki yıl içerisinde çeşitli nedenlerle süre uzatımı verilebilir. Onu başladıktan sonra öngörebiliyoruz" dedi.

- İzmir
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak
İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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İzmir'deki tarihi Roma hamamı ziyarete açılacak - Haberler
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