İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemiİZMİR'in Bornova ilçesinde bir taksi durağında, koronavirüs nedeniyle 86 araçta dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir taksi durağında, koronavirüs nedeniyle 86 araçta dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Her yolcuya kolonya ikramı da yapılırken, durak başkanı Celal Elmasoğlu (62), "Koronavirüs nedeniyle araçlarımızda üç günde bir dezenfekte çalışmaları yapmanın yanı sıra kolonya ikramında bulunuyoruz. Müşterilerimiz de haliyle uygulamalardan dolayı mutlu oluyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs ile mücadeleye taksiciler de kayıtsız kalmadı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) bulunan taksi durağında da temizlik çalışmaları hız kazandı. 86 araçlı duraktaki tüm araçlar tek tek dezenfekte edildi. Virüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarının üç günde bir tekrar edileceği belirtildi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, her araca kolonya ve ıslak mendiller koyuldu. Taksiciler, koronavirüsle mücadelede en önemli etkenler arasında yer alan el temizliği sebebiyle müşterilere kolonya ve ıslak mendil ikramında da bulunmaya başladı. Taksiye binen müşteriler, uygulamalardan oldukça memnun olduklarını belirtti.

İZOTAŞ Taksi Kooperatif Başkanı Celal Elmasoğlu, dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle temizlik çalışmalarına hız verdiklerini söyleyip, "Anadolu'dan otobüsle gelen herkes bu noktada inip taksilerimizi kullanıyor. Bu yüzden de araçlarımızın temiz olması gerekiyor. Üzerine bir de virüs salgını çıkınca temizlik çalışmalarını hızlandırdık. Her aracımıza üç gün arayla dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Müşterilerimizin her birine de kolonya ikramı yapıyoruz. Müşteriler de bu uygulamalardan gayet memnun. Çünkü herkeste koronavirüs paniği var. 'Temizlik imandan gelir' düsturuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü araçlarımız ne kadar temiz olursa hepimizin içi de o kadar rahat olur. Diğer taksi duraklarında da bu çalışmaların başlayacağını biliyoruz ancak biz öncü olduk" dedi.

'YOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

34 yıldır taksicilik yaptığını belirten Yüksel Duygulu (51), gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu yüzden koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Duygulu, "Bizler için kendi sağlımızdan önce yolcularımızın sağlığı geliyor. Bu yüzden de temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bunların yanı sıra yolcularımız araçlarımıza bindiği zaman kolonya ikramı yapıyoruz. Ardından kolonyalı mendil veriyoruz. Onlar da bu tedbirlerden dolayı oldukça memnun oluyorlar. Araçlarımızı önceden de dezenfekte ediyorduk ancak koronavirüs sebebiyle daha da önem verdik. Biz de tedbirlerimizi aldığımız için virüsten korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hemen herkeste koronaviüs paniği olduğunu belirten taksici Sezai Elmasoğlu (60) ise, "Mümkün olduğunca kendimizi virüsten korumaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımızı nasıl düşünüyorsak yolcularımız için de aynı şekilde düşünüyoruz. Durağımızda gerekli önlemleri aldıktan sonra araçlarımızda da temizlik tedbirlerini aldık. Dünyada herkesin korktuğu kadar biz de korkuyoruz. Herkeste bir panik havası var ancak ülke olarak gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Taksilerde başlatılan temizlik uygulamalarından, müşteriler de memnun olduklarını belirtti. Sık sık taksi kullandığını belirten Orhan Demir (32), "Taksiye binmeden önce kolonya ikram edilmesi beni şaşırttı. Ancak çok güzel bir uygulama olmuş. Herkesin ellerine sağlık. Araçların temiz olması da beni çok memnun etti. Bu tarz uygulamaların diğer illere de örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Şenay Aslan ise virüsle mücadelede el hijyeninin önemli olduğunu ifade ederek, "Sivas'tan İzmir'e geldim. Tüm dünya koronavirüsle ilgilendiği için olması gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür. İzmir'deki uygulamanın da diğer taksilere örnek olması gerekiyor. Çünkü bu hastalıkta el hijyeni oldukça önemli. Ben de bu yüzden kimseyle tokalaşmamaya dikkat ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA