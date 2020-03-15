İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi - Haber
Koronavirüs, Bornova, İzmir, Güncel

İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir taksi durağında, koronavirüs nedeniyle 86 araçta dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

15.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 07:54
İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir taksi durağında, koronavirüs nedeniyle 86 araçta dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Her yolcuya kolonya ikramı da yapılırken, durak başkanı Celal Elmasoğlu (62), "Koronavirüs nedeniyle araçlarımızda üç günde bir dezenfekte çalışmaları yapmanın yanı sıra kolonya ikramında bulunuyoruz. Müşterilerimiz de haliyle uygulamalardan dolayı mutlu oluyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs ile mücadeleye taksiciler de kayıtsız kalmadı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) bulunan taksi durağında da temizlik çalışmaları hız kazandı. 86 araçlı duraktaki tüm araçlar tek tek dezenfekte edildi. Virüs nedeniyle dezenfekte çalışmalarının üç günde bir tekrar edileceği belirtildi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, her araca kolonya ve ıslak mendiller koyuldu. Taksiciler, koronavirüsle mücadelede en önemli etkenler arasında yer alan el temizliği sebebiyle müşterilere kolonya ve ıslak mendil ikramında da bulunmaya başladı. Taksiye binen müşteriler, uygulamalardan oldukça memnun olduklarını belirtti.

İZOTAŞ Taksi Kooperatif Başkanı Celal Elmasoğlu, dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle temizlik çalışmalarına hız verdiklerini söyleyip, "Anadolu'dan otobüsle gelen herkes bu noktada inip taksilerimizi kullanıyor. Bu yüzden de araçlarımızın temiz olması gerekiyor. Üzerine bir de virüs salgını çıkınca temizlik çalışmalarını hızlandırdık. Her aracımıza üç gün arayla dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Müşterilerimizin her birine de kolonya ikramı yapıyoruz. Müşteriler de bu uygulamalardan gayet memnun. Çünkü herkeste koronavirüs paniği var. 'Temizlik imandan gelir' düsturuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü araçlarımız ne kadar temiz olursa hepimizin içi de o kadar rahat olur. Diğer taksi duraklarında da bu çalışmaların başlayacağını biliyoruz ancak biz öncü olduk" dedi.'YOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'34 yıldır taksicilik yaptığını belirten Yüksel Duygulu (51), gerekli tedbirleri aldıklarını ve bu yüzden koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Duygulu, "Bizler için kendi sağlımızdan önce yolcularımızın sağlığı geliyor. Bu yüzden de temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bunların yanı sıra yolcularımız araçlarımıza bindiği zaman kolonya ikramı yapıyoruz. Ardından kolonyalı mendil veriyoruz. Onlar da bu tedbirlerden dolayı oldukça memnun oluyorlar. Araçlarımızı önceden de dezenfekte ediyorduk ancak koronavirüs sebebiyle daha da önem verdik. Biz de tedbirlerimizi aldığımız için virüsten korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.Hemen herkeste koronaviüs paniği olduğunu belirten taksici Sezai Elmasoğlu (60) ise, "Mümkün olduğunca kendimizi virüsten korumaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımızı nasıl düşünüyorsak yolcularımız için de aynı şekilde düşünüyoruz. Durağımızda gerekli önlemleri aldıktan sonra araçlarımızda da temizlik tedbirlerini aldık. Dünyada herkesin korktuğu kadar biz de korkuyoruz. Herkeste bir panik havası var ancak ülke olarak gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.MÜŞTERİLER MEMNUNTaksilerde başlatılan temizlik uygulamalarından, müşteriler de memnun olduklarını belirtti. Sık sık taksi kullandığını belirten Orhan Demir (32), "Taksiye binmeden önce kolonya ikram edilmesi beni şaşırttı. Ancak çok güzel bir uygulama olmuş. Herkesin ellerine sağlık. Araçların temiz olması da beni çok memnun etti. Bu tarz uygulamaların diğer illere de örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Şenay Aslan ise virüsle mücadelede el hijyeninin önemli olduğunu ifade ederek, "Sivas'tan İzmir'e geldim. Tüm dünya koronavirüsle ilgilendiği için olması gereken bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür. İzmir'deki uygulamanın da diğer taksilere örnek olması gerekiyor. Çünkü bu hastalıkta el hijyeni oldukça önemli. Ben de bu yüzden kimseyle tokalaşmamaya dikkat ediyorum" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haber
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Nişanlısı koronavirüs karantinasında, kendisi sahillerde poz veriyor Haber
Nişanlısı koronavirüs karantinasında, kendisi sahillerde poz veriyor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Berat Albayrak Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Ebru Şallı Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Su Mart İran Avrupa
Şu an buradasınız: İzmir'deki taksilerde koronavirüs önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 08:20:09. #1.15#