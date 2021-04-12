İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi
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İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
İzmir'deki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesince (ISUBÜ), yeni bir balık türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesince (ISUBÜ), yeni bir balık türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Menderes'teki Tahtalı Baraj Gölü'nde yeni bir balık türü keşfedildiği belirtildi.

Çalışmanın ISUBÜ, Ordu Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerince yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Fahrettin Küçük, Dr. Salim Serkan Güçlü, Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi ve Prof. Dr. Davut Turan yürüttükleri çalışma sonucunda, tip lokalitesi Tahtalı Baraj Gölü (Menderes-İzmir) ve havzası olan, dünya bilim literatürüne girmemiş yeni bir balık türü tanımlamışlardır. Yeni tür ile ilgili makale, Berlin Doğa Tarihi Müzesi dergisi 'Zoosystematics and Evolution' (Almanya) da yayınlanmıştır. Araştırma ekibince tanımlanan türe, İzmir'in eski isminin 'Smyrna' olmasından dolayı 'Chondrostoma smyrnae' adı verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:17:37. #1.16#
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