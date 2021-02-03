İzmir'deki sosyal dayanışma örneğine ödül

İZMİR depreminin ardından kentteki 61 otelin depremzedelere kapılarını açmasını sağlayan İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 'Türkiye'nin Esnaf Oscarı' ödülüne layık görüldü. Deprem ve pandemi sürecinde sosyal dayanışma örneği gösterildiğini hatırlatan Gönen, "Depremde farklı otellerde yaklaşık 3 bin kişinin barınma ve beslenme ihtiyacı karşılandı" dedi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına kapılarını açan İzmirli otelciler, geçen yıl 30 Ekim'de merkez üssü Sivrihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından da depremzedelerin barınma ihtiyacını karşıladı. İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla, barınma ihtiyacı karşılanan depremzedelerin ve şehir dışından gelen destek ekiplerinin yemek ihtiyacı da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Oda Başkanı Gönen çalışmalarıyla, bu yıl Türkiye Esnaf Haber Dergisi ile Türkiye Esnaf Radyo TV tarafından 20'ncisi düzenlenen 'Türkiye Esnaf Oscar Anketi'nde 11 bin 704 esnafın oyunu alarak birinci seçildi.

'SAĞLIKÇILARA VE DEPREMZEDELEDE KAPILAR AÇILDI'Pandemi döneminde sağlıkçılara, deprem sürecinde ise depremzedelere ve şehir dışından gönüllü olarak İzmir'e gelen destek ekiplerine ücretsiz barınma imkanı sunduklarını söyleyen Gönen, "Koronavirüs nedeniyle sağlık personeli çok yoğun çalıştı. Hastanelere yakın olan otelleri, doktorlar ile diğer personelin barınması için açtık. Hemen bunun ardından İzmir'de deprem faciası yaşandı. Can kaybı ve yıkım çok oldu. Bunun üzerine toplandık ve ne yapabileceğimizi konuştuk. İzmir Otelciler Odası'nın depremzedelerin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri gibi farklı şehirlerden gelen kurtarma elemanlarının da ücretsiz olarak otellerde konaklayabileceğini ilan ettik. Ünlü sanatçılar da dahil olmak üzere çok sayıda kişi ilanımızı sayfasında paylaştı. Her otel kendi durumuna göre bu süreçte odalarını açtı" dedi.'SOSYAL DAYANIŞMA ÖRNEĞİNİ YAŞADIK'Deprem ve pandemi sürecinde sosyal dayanışma örneği gösterildiğini hatırlatan Gönen, "Kapılarını herkes açtı. Depremde farklı otellerde yaklaşık 3 bin kişinin barınma ve beslenme ihtiyacı, 15 gün ile 1 ay boyunca karşılandı. Hala kalmak isteyen, kalan vatandaşımız var. Otelcilerimiz bu aileleri dost edindi, memnuniyetle ağırlıyorlar" diye konuştu.İnsanların, felaket anlarında ne yapacaklarını bilemediklerini, bu yüzden dayanışmayla yaraları sarmaya ihtiyaç olduğunu belirten Gönen, "Otellerin sürece gönüllü katılması gurur verici. Depremzedeler ile arama ve kurtarma çalışmalarına katılanlara da aynı barınma imkanı sağlandı. Herkes çok mutlu oldu çünkü soğukta çadırlarda kalmadılar. Bu süreçte beslenme ihtiyacını da sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün İzmir Büyükşehir Belediyesi temin etti" diye ifade etti.

Gönen, Türkiye Esnaf Oscar Ödülü'ne uygun görüldüğü için sevindiğini hatırlatarak, "Ben de ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile paylaşıyorum. Destekleyen ve bizleri oylarıyla seçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ