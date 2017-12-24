İzmir'deki Şölende 5 Ton Hamsi Tüketildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediyenin de desteklediği Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu'nca (KADEKON) düzenlenen 10'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni'nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.



Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması, avlanan hamsi miktarında düşüşe yol açarken, balığın kilogram fiyatının da 20- 25 TL'ye çıkmasına neden oldu. Fiyatı yüzünden hamsi almakta zorlanan İzmirliler, Karşıyaka Belediyesi ve KADEKON tarafından Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen 10'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni'nde balığa doydu. Şölende binlerce katılımcıya, tavalarda kızartılan 5 ton hamsi ikram edildi. KADEKON yöneticileri, hamsiyi 25 gün önce ihaleye çıkarak, yurt dışından aldıklarını söyledi. Hamsi şölenine katılanlar, horon oyunuyla eğlendi.



- İzmir