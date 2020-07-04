İzmir'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu: 2'si ağır 5 yaralı İzmir'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu: 2'si ağır 5 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde düğün esnasında meydana gelen silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu: 2'si ağır 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde düğün esnasında meydana gelen silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kavgada 4 kişi silahla vurulurken 1 kişinin de darp sonucu yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3464 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak düğününde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine iki grup birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada tabanca da kullanıldı. Olayda 4 kişi tabanca ile vurulurken, 1 kişinin ise darp sonucu yaralandığı öğrenildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

2 kişinin durumu ağır

Çıkan kavgada yaralanan Ahmet S., Durmuş S., Kazım S., Engin K. ve Celal P. isimli şahısların yaralandığı öğrenilirken Durmuş S. ve Engin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA