İzmir'deki Silahlı Saldırı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silahlı saldırı suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki pazar gecesi bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının firarisi M.K'yı (62) yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyonda, M.K. gözaltına alındı.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

İddiaya göre, Torbalı'da yaşayan M.K, bir süre arkadaşlık ettiği öne sürülen Vijdan Ö'nün (55) Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki kızı Hülya Ö'nün (38) evine geldiğini öğrenmiş, evin önüne gelen M.K, burada tartıştığı anne kıza silahla ateş etmişti. Vijdan Ö. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızı Hülya Ö. ağır yaralanmıştı. Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.