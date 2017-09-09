İzmir'deki Silahlı Saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece kulübüne ateş açarak 1 güvenlik görevlisini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.



Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki gece kulübü önüne otomobiliyle gelip ateş ederek kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Ramazan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlının, park meselesi nedeniyle tartıştığı gece kulübündeki çalışanların kendisini tartakladığını ve çiçek satan çocuklarına küfür ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki gece kulübü önüne dün 34 JPG 59 plakalı aracıyla gelen Ramazan A, otomobilinden pompalı tüfekle iş yerine ateş açmıştı. Olayda işletmede özel güvenlik görevlisi Nil Kayar (31) hayatını kaybetmiş, Sedat Şentürk (25) ve Merter Mısırlı (39) yaralanmıştı. Zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.