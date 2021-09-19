İzmir'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede öldü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
İzmir'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede öldü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi'nin birleşiminde meydana gelen olayda, alacak meselesinden dolayı aralarında sorun olan dört kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönen olayda, S. K. (35), O. A. (35) ve Kubilay T. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise kaçtı.

Yaralılardan Kubilay T. kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 2 kişinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hasan Polatkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gelinim Mutfakta Acun Ilıcalı Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Domagoj Vida Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri hastanede öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 08:40:26. #1.11#