İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
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İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesindeki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı
20.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:54

İzmir'in Menemen ilçesindeki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay önce Ulukent Mahallesi'nde A.P'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, K.C, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. Zanlılardan kurusıkı tabanca ve iki şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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