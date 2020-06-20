İzmir'deki silahla yaralamaya ilişkin iki zanlı tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesindeki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki silahla yaralamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay önce Ulukent Mahallesi'nde A.P'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, K.C, M.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. Zanlılardan kurusıkı tabanca ve iki şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA