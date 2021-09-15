İzmir'deki "semazen" temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

Osmanağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i "rencide eden bir figür" olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir programda sergilenen "çıplak semazen" gösterisini eleştiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kişisel tercihlerini İzmirliye dayatan, İzmir'i kişisel tercihlerine kurban etmeye kararlı olduğunu bir kez daha gösteren CHP'nin 'meyilli' belediye başkanı Tunç Soyer ve zihniyeti şimdi de 'döngüsel kültür' safsatasıyla ortaya çıkarak yeni bir rezalete daha imza atmıştır. Soyer ve Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda; bir şahsın ney eşliğinde semazen olarak sahnesine başladığı ve ilerleyen safhalarda yarı çıplak bir şekilde zıplayarak devam ettiği 'performansı' ancak ve ancak CHP'nin ve Tunç Soyer'in yozlaşmış kültürünü temsil etmektedir."???????