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İzmir'deki Şanlıurfalı öğrenciler buluştu

İzmir'deki Şanlıurfalı öğrenciler buluştu
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Şanlıurfa Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte kentte üniversite eğitimini sürdüren Şanlıurfalı öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

ŞANLIURFA (AA) - İzmir Şanlıurfa Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte kentte üniversite eğitimini sürdüren Şanlıurfalı öğrencilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dernek binasında Başkan Ferit Mızraklı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen öğrenciler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini aktardı.

Şanlıurfa'nın tescilli lezzetlerinden çiğ köftenin yoğrulup ikram edildiği etkinlikte Mızraklı, Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Aziz Aydınlık ve Ayşe Sürücü'yü telefonla arayarak, öğrencilerin taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, zaman zaman bu tür etkinlikleri gerçekleştirerek, gençlerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

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