İzmir'deki sanal fuarlar 29 ülkeden ziyaretçi ağırladı
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İzmir'deki sanal fuarlar 29 ülkeden ziyaretçi ağırladı

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:57
İzmir'deki sanal fuarlar 29 ülkeden ziyaretçi ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ tarafından oluşturulan sanal altyapıyla düzenlenen Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir - Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı'na 29 ülkeden bin 33 ziyaretçi katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ tarafından oluşturulan sanal altyapıyla düzenlenen Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir - Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı'na 29 ülkeden bin 33 ziyaretçi katıldı.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle fuarların ertelenmesinin ardından "Digital İzmir Fair" adı altında sanal fuar organizasyonuna başlayan kurum, Türkiye'nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir'in üç boyutlu modellemesini yaparak sanal ortama aktardı.

Sanal fuar ortamında ilk organizasyon ise Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir - Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı oldu.

Eşzamanlı olarak 10-12 Aralık'ta düzenlenen fuarlarda, biri Almanya'dan olmak üzere 39 firmanın açtığı sanal stantları toplam bin 33 kişi ziyaret etti. Katılımcı ve satın almacı etkileşim sayısının 274 olduğu fuarlara 29 ülkeden ziyaret gerçekleşti.

Fuarda kapsamında düzenlenen çevrim içi seminerlerde de toplam 9 oturumda 6 bin 965 takipçi sayısına ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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