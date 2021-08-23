İzmir'deki Salihlilerden ziyaret turu

İzmir'deki Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Ülkü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Salihli'de çeşitli temaslarda bulundu.

İzmir'deki Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Ülkü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Salihli'de çeşitli temaslarda bulundu.

Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy ile Sektör Gazetesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Ülkü, "İzmir ile Salihli'mizin bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. "Amacımız İzmir'de yaşayan Salihlilileri bir araya getirerek, kentimize ve hemşehrilerimize destek sağlayacak projeler üretmeye çalışmak" diyen Ülkü, şöyle konuştu: "Biz İzmir'de yaşayan Salihlililerin bir araya gelerek 2002 yılında kurduğu bir derneğiz. Kurucu Başkanımız Ataman Sarıgediktir. Sırasıyla Cengiz Üretmen, Behçet Yavuz ve Hayati Ertuğrul başkanlığında derneğimiz faaliyetlerini sürdürmüştür. 2019 yılından bugüne de görevi arkadaşlarımızla birlikte üstlenmiş olup çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler Farklı farklı nedenlerle Salihli'den ayrılmış, ancak kökleriyle bağını korumuş ve memleket sevgisini ruhunda muhafaza etmiş hemşehrileriz. Amacımız İzmir'de yaşayan Salihlilileri bir araya getirerek, kentimize ve hemşehrilerimize destek sağlayacak projeler üretmek. Aynı zamanda İzmir'de okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Salihli ile bir köprü kurmaya gayret ediyoruz. İzmir'de üniversite eğitimi alan öğrencilerimizi kucaklamak en kutsal hedefimiz. Bu doğrultuda, gücümüzün yettiği ölçüde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs verme geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ayrıca bu öğrencilerimizin okul sonrası kariyerlerine ışık olabilecek yeni insanlarla tanışmalarına aracılık etmeye çalışıyoruz. İzmir ile Salihli'mizin bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı