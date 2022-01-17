İzmir'deki 'sahte içki' operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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İzmir'deki 'sahte içki' operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'deki 'sahte içki' operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, eğlence mekanları için sahte içki hazırlanan imalathane dahil farklı adreslere polis operasyonu düzenlendi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, eğlence mekanları için sahte içki hazırlanan imalathane dahil farklı adreslere polis operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları için sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Buca ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 imalathane, 1 araç, 1 depo ve 4 evde yapılan aramalarda; 4 bin 466 boş şişe, 2 bin 845 fotokopi TAPDK bandrolü, 412 şişe satışa hazır sahte içki, 80 litre sahte açık içki, 3 bin 100 etiket, 450 şişe kapağı, 1 litre anason, 500 cl viski aroması, 400 cl gliserin, 10 litre etil alkol, 1 alkolmetre, 2 huni, 2 adet 60 litrelik plastik tank, 1 ruhsatsız silah, 170 gram metamfetamin, 2,4 gram esrar, 2 yeşil reçeteli hap ve 4 extacy ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'deki 'sahte içki' operasyonunda 3 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Alkol, Polis, Güncel, Haber

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