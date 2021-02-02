İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı
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İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

02.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:34

İzmir'in Balçova ilçesinde bazı araçlar sağanak nedeniyle taşınan toprağın altında kaldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bazı araçlar sağanak nedeniyle taşınan toprağın altında kaldı.

Kentte dün gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı.

Balçova Sanayi Sitesi içinde de sağanak nedeniyle toprak taşındı. Bölgede bulunan bazı araçlar toprak altında kaldı.

"Çaresizce bekliyoruz"

Aracı toprak altında kalan Gökmen İmbat Esen, AA muhabirine sabah geldiğinde araçların toprak altında kaldığını gördüklerini söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Esen, "Çaresizce bekliyoruz. Kepçeler geliyor gidiyor. Açmaya çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı." dedi.

Dükkanları su bastı

Sanayi sitesi içinde bazı dükkanları su bastı. Bazıları da toprak içinde kaldı.

Kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışan esnafa komşuları yardım etti.

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Esnafla konuşan Usta, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seferihisar'da 7 hayvan telef oldu

Seferihisar ilçesinde de yağış nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.

Orhanlı Mahallesi'nde bulunan dere yağış sonrası taştı.

Derenin taşması sonucu 7 küçükbaş hayvan sele kapılarak telef oldu. Dereye kapılan 2 araçta ise hasar oluştu.

Mahallede bulunan 4 köprü çökerken tarla ve bahçeleri su bastı. Mandalina bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.

Bölgeye gelen Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş incelemelerde bulundu.

İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı
İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı
İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı
İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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