İzmir'deki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 3 Nisan'da PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ile sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını gerekçesiyle yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel