İzmir'deki Picasso sergisini 160 bin sanatsever ziyaret etti

06.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:54

İZMİR'de, 18 Eylül'de kapılarını açan 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', yalnızca 3,5 ayda 160 bine yakın kişiyi ağırladı. Sergi, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görürken şimdiye kadar Picasso sergileri arasında giriş ücreti olmayan ilk ve tek sergi olmasıyla da büyük takdir topladı.

İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren 'Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi', 18 Eylül 2019'da Arkas Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso'nun tanıtıldığı sergi, kapandığı 5 Ocak 2020 tarihine kadar yalnızca 3,5 ayda 156 bin 463 kişiyi ağırladı.

Kaynak: DHA