İzmir'deki peş peşe cinayetlerin zanlısının eşkali belirlendi

30.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:16

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlının eşkalinin belirlendiği, kaldığı otele "Enver Y"ye ait kimlikle kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, peş peşe cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında kaldığı otele 1989 doğumlu "Enver Y"ye ait kimlik bırakan şüphelinin, 3 gün önce Diyarbakır'dan geldiği tespit edildi.

Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından bin 500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtildi.

Polisin bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının eşkalini belirlediği, taksi şoförünün ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), dün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenilmişti.

Araştırma sonucu zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler, bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA