İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi - Haber
Konak Belediyesi, Konak, İzmir

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi Anonslar yapılıp vatandaşlardan ve satıcılardan eldiven kullanmaları istendi İzmir'de Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazar yerlerinde korona virüsüne karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarırken, pazar yerlerinde hem...

19.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:53
İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

Anonslar yapılıp vatandaşlardan ve satıcılardan eldiven kullanmaları istendi

İZMİR - İzmir'de Konak Belediyesi, alışverişin el ile seçerek yapıldığı pazar yerlerinde korona virüsüne karşı aldığı önlemleri maksimum seviyeye çıkarırken, pazar yerlerinde hem esnafa hemde vatandaşlara eldiven kullanılması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.

Ülkemizde korona virüs vakalarında görülen artış ile birlikte Konak ilçesinde, toplum sağlığı adına alınan önlemleri genişletildi. Başta hizmet binaları, nikah salonları, kültür merkezleri, semt merkezleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yürüten Konak Belediyesi, pazar yerlerinde de alınan önlemleri en üst seviyeye çıkardı.

Pazar yerinde eldiven kullanılması yönünde anons yapıldı

Esnafın haftada üç gün tezgah açtığı Hatay Pazaryeri'nde düzenli dezenfekte çalışmaları yürüten Konak Belediyesi ekipleri, ayrıca esnafı ve vatandaşı virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirdi. Pazar yerindeki zabıta noktasından yapılan anonslar ile esnafa maske ve eldiven kullanması hatırlatılırken, vatandaşlardan da herkesin sağlığı için duyarlı olmaları ve alışverişlerini el ile seçerek yapmamaları istendi. Meyvenin ve sebzenin en tazesini alabilmek için pazarları tercih eden Konaklılar, belediye görevlilerinin de hatırlatması ile alışverişlerinde maske ve eldiven kullandı. Pazarcı esnafı da uyarıları dikkate alarak, tezgahlarından alışveriş yapan vatandaşlardan ürünleri el ile seçmemelerini istedi ve torbaları müşteriler için kendileri doldurdu.

Hastanelerin çevresinde yer alan eczanelerde de gerekli önlemleri alındı. Eczanelerin virüsün yayılımı konusunda tehlike oluşturabilecek yerlerin başında gelmesi nedeniyle çalışmalarına eczaneleri de dahil eden Konak Belediyesi, korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yaptı.

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti Haber
Koronavirüs nedeniyle evde olan Eda, cesur mayolu pozuyla nefes kesti
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rita Wilson Guido Senia Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: İzmir'deki pazar yerlerinde korona önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:48:14. #1.15#
title