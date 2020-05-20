İzmir'deki parklar 14 yaş ve altı çocukları ağırladı
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İzmir'deki parklar 14 yaş ve altı çocukları ağırladı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı.

İzmir'deki parklar 14 yaş ve altı çocukları ağırladı
20.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:02

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bir hafta sonra yeniden parklarla buluşmanın sevincini yaşadı.

Geçen hafta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocuklar, bu hafta yine aynı saatlerde aileleriyle yeşil alanlara koştu, sahil kenarında denize girdi.

İzmir'in en eski parklarından Bornova Büyük Park, oyun alanları, yeşil çimleri ve fıskiyeli meydanıyla, çocukların tercih ettiği alanlar arasında yer aldı.

Çocuklarıyla sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan aileler ise oyun alanlarında eğlenen küçüklerin fotoğraflarını çekti.

"Arkadaşını görünce sosyal mesafeyi unuttu"

Parka çocuğuyla gelen Hatice Balcı, 7 yaşındaki oğlu Oğuz Uras'ın dışarıya çıkacağı anı sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

Evden çıkmadan "sosyal mesafe", "maske zorunluluğu" gibi kuralları oğluna hatırlattığını aktaran Balcı, "Maske takıyordu ama parka geldiği zaman bana verip arkadaşıyla oynamaya gitti. Sosyal mesafe kurallarını bilse de arkadaşını görünce unuttu." diye konuştu.

Torunu 2,5 yaşındaki Asya'yı parka getiren Hatice Hallı, salgın sürecinde çocukların çok sıkıldığını, 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinin onlara iyi geldiğini belirterek, "Çocuklar evde huysuzlanıyor, sıkılıyor. Torunum da sokağa çıkacağını duyunca çok mutlu oldu. Şimdi oradan oraya koşturuyor. Onun mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Fatma Girgin, salgın süresince evden çalıştığını ve süreci 23 aylık kızı Zeynep ile olmak için fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi.

Parkta oynayan kardeşlerden 5 yaşındaki Berkay ile 7 yaşındaki Oğuzhan da evde sürekli oyun oynayarak zaman geçirdiklerini, yine de salıncakta sallandıkları kadar mutlu olamadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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