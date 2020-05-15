İzmir'deki otobüsler için klima kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki otobüsler için klima kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda önemli bir karara imza attı.

İzmir'deki otobüsler için klima kararı
15.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda önemli bir karara imza attı. Bulaş hızı düşen korona virüs salgınının yeniden güçlenmemesi için otobüslerde bir süre daha klima açılmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki adımlara rağmen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde bir süre daha klimaların çalıştırılmaması kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tüm araçların klima bakımlarının yapıldığını, kullanıma hazır olduğunu, ancak salgın riski nedeniyle açılmayacağını söyledi.

"Salgın bitmedi"

Sıcaklarda klimasız seyahat etmenin zorluğunu bildiğini ancak halk sağlığı için bu tedbirin uygulanması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, İzmirlilere şöyle seslendi: "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda kamusal alanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat zorunluluğu devam ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları halen yasak. Bunlar, salgının henüz bitmediğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla hemşehrilerimden en büyük ricam, tedbiri elden bırakmamalarıdır. Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım; evde kalmaya devam edelim. Bu sorumluluk devam ederse biliyorum ki sağlıklı ve güzel günler yakın."

Uzmanlar uyarıyor

Türkiye'de korona virüs salgınında iyiye gidiş sonrası bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınmış ve 11 Mayıs'tan itibaren alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar ile berber ve kuaför salonları açılmıştı. Beraberinde tartışmaları da getiren bu karara ilişkin olarak, hem Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu hem de Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), özellikle kapalı ortamlarda klimaların çalışması nedeniyle bulaş riskinin tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor. Virüsün damlacık yoluyla bulaşabildiğinin bilindiğine ve havalandırma sistemlerinin, virüs içeren damlacıkların uzak mesafelere taşınmasına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kalabalığın yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde ve toplu ulaşım araçlarında klimaların bir süre daha kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Kapalı mekanlarda mümkünse camların açılması ve dışarıdan taze hava girişinin sağlanmasının önemli olduğu belirtiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Haber
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı Haber
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı Haber
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralını, ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Kerem Alışık Ersin Korkut Michael Jackson
Spor Ali Koç Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: İzmir'deki otobüsler için klima kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 11:14:00. #1.14#
title