İzmir'deki orman yangınıyla ilgili yakalanan kişi hakkında adli kontrol kararı İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün öğle saatlerinde Yağcılar mevkisinde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.G'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Yağcılar mevkisinde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 10 arazöz ve yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürülmüş, yangının başladığı tarlada kaynak yapılmış demir paneller ve kaynak malzemeleri bulunmuştu.

Tarlanın sahibi S.Ü, tarlasında bulunan güneş enerjisi panellerinin sökülmesi için çağırdığı kaynakçı M.G.'nin (52) kaynak yaptığı esnada kıvılcımların yerde bulunan anızları tutuşturduğunu söylemiş, bu ifade doğrultusunda M.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA