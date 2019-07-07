İzmir'deki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor

-Seferihisar'da orman yangınında son durum havadan görüntülendi

-İzmir'deki orman yangını vatandaşlar arasında paniğe neden oldu

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için ekipler çalışmaya devam ederken, orman yangını bölgede yaşayan vatandaşlar arasında büyük bir paniğe sebep oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde akşamüstü çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmaya devam ediyor. 11 helikopter, 10 dozer ve 54 helikopterle yangına ilk müdahale yapılırken; havanın kararmasıyla birlikte yangını söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Rüzgarın etkisi sebebiyle yangın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamazken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması vatandaşlar arasında büyük bir paniğe sebep oldu. Alevleri bahçesine ramak kala söndürüldüğü Sakine Kızılağaç (66), komşularının haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi. Kızılağaç, "Alevleri görünce elim ayağım titredi. Heyecandan ölecek gibi oldum. Ben Ürkmez'deydim ve dumanları gördüm. Komşularım 'Evin yanıyor' diye telefon açınca apar topar geldim. Sonra itfaiye ekipleri gelerek alevlere müdahale ettiler. Bahçeme kısa bir mesafe kala alevleri söndürdüler" dedi.

Yerleşim sakinlerinden Uğur Kale ise alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığını görünce çok korktuklarını söyledi. Kale, "İddiaya göre ilerde arsa sahibi temizlik yaparken ateş yakıyor ve rüzgarın etkisiyle alevler sıçrayıp orman yangını çıkarıyor. Alevler, anneannem ve dedemin oturduğu yere çok yaklaşınca hemen koşup buraya geldik. Onlara bir şey olacak diye çok korktuk. Ormanları böyle yanarken görmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA