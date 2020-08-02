İzmir'deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor
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İzmir'deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki orman yangınında alevler mahalleyi tehdit ediyor
02.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:06

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının mahalleyi tehdit etmesinin ardından ekipler var gücüyle çalışmaları sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi dün meydana gelen Çamönü Mahallesi'ndeki orman yangınının ardından bir yangınla daha sarsıldı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın sebebiyle Gümüldür Yolu, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI; EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle ekipler çalışmaları daha da hızlandırdı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Çile Mahallesi'ni tehdit eden alevler dolayısıyla söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Kaynak: İHA

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