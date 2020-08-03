İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı
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İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı
03.08.2020 02:35 | Son Güncelleme: 03.08.2020 03:10

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

Kaynak: AA

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